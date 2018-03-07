В марте Землю накроют несколько магнитных бурь

Слабые магнитные бури накроют Землю 18, 22 и 26 марта, кроме того, небольшие возбуждения магнитосферы возможны 15, 16, 17 и 21 марта, свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Астрономы отмечают, что магнитные бури, классифицированные как событие уровня один по пятибалльной шкале, могут приводить к слабым флуктуациям в энергетических системах.

Также они могут оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами.

При этом на высоких широтах от 60 градусов можно наблюдать полярные сияния.

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