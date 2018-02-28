В медуниверситете Богомольца прекратили забастовку

В забастовочном комитете администрации вуза заявили, что комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения якобы поддержал их требования

Забастовочный комитет Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца объявил о прекращении бессрочной забастовки. Соответствующее видеообращение опубликовано на официальной странице университета.

Забастовка продлилась всего два дня.

"Мы прекращаем забастовку - нас услышали", - говорится в заявлении.

Сегодня утром ректор медуниверситета Екатерина Амосова призвала прекратить бессрочную забастовку, которую объявили в ее поддержку. Видеозапись размещена на сайте вуза.

20 февраля 2018 года Минздрав отстранил ректора медуниверситета Екатерину Амосову и директора Центра тестирования при ведомстве Ирину Булах якобы за то, что студенты не смогли вовремя сдать экзамен по стоматологии "Крок". Амосова обвинила в ситуации Минздрав и отметила, что некие чиновники якобы хотят поставить под сомнение эффективность ее управления.

26 февраля в вузе объявили забастовку из-за якобы "беспрецедентного брутального и незаконного вмешательства руководства Минздрава в независимость и самоуправление НМУ". В заявлении руководства НМУ говорится, что Минздрав якобы заблокировал выплаты стипендий студентами и зарплаты преподавателям. В министерстве это отрицают и заявляют, что университет сам проводит все выплаты с казначейских счетов.

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун заявила, что администрация НМУ сорвала учебный процесс, организовав "по директиве" забастовку.

27 февраля комитет Рады по вопросам здравоохранения обратился к премьеру с просьбой отменить указ Минздрава об отстранении Амосовой и прекратить забастовку.