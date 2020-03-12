В МИД объявили подготовку второго этапа эвакуации украинцев из Китая

МИД начало подготовку второго этапа эвакуации украинцев в Китае из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По словам Кулебы, пока посольству Украины известно о 41 гражданине, находящегося в Ухане.

"Сейчас посольство Украины известно о 41 гражданине, находящегося в Ухане. Из них 10 выразили желание эвакуироваться, - заявил Кулеба.

Ранее президент Зеленский сообщил, что из Китая будут эвакуированы еще двое украинцев из-за вспышки опасного коронавируса нового типа, который распространяется по странам мира с декабря прошлого года.

Также стало известно, что в Минздраве готовы к еще одной эвакуации украинцев из Китая.

Напомним, 20 февраля самолет с эвакуированными из китайского Уханя украинцами и иностранцами прибыл в Украину. Все граждане в течение 2 недель находились на обсервации в Новых Санжарах.

5 марта в Новых Санжарах завершился срок обсервации эвакуированных из Китая.