В МИД рассказали о состоянии украинцев, попавших в аварию в Польше

Консульская служба Министертсва иностранных дел Украины (МИД) узнала о состоянии украинцев, попавших в аварию на территории Республики Польша. об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Консульской службы.

Отмечается, что консул Украины поддерживает контакт с пострадавшими гражданами. Сейчас они госпитализированы в польскую больницу.

"По информации консула Украины, пострадавшие во время ДТП в Поморском воеводстве (Польша) украинцы госпитализированы, угрозы их жизни нет. Консул поддерживает контакт с медучреждениями. Будьте осторожны во время путешествий", - сообщила Консульская служба в Twitter.

Напомним, в среду, 17 октября, в Польше в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали граждане Украины. В частности, 22-летний водитель автомобиля, житель Польши, во время обгона "лоб-в-лоб" столкнулся с микроавтобусом.

В результате аварии травмы получили водитель микроавтобуса и семь его пассажиров. Это граждане Украины и Пакистана, которые приехали в Польшу на заработки.

