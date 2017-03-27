В МИД сообщили о еще одном задержанном украинце во время акций в Беларуси

В Минске во время массовых акций по случаю Дня воли задержали еще одного гражданина Украины.

Об этом сообщил начальник консульского управления обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, передает Громадське.

"По предварительной информации, задержан еще однин гражданин Украины, который удерживается в центре ізоляции правонарушителей города Минск. По состоянию на 17 час решение о привлечении его к ответственности еще не принято", - сказал Кирилич.

Кроме того, он добавил, что Украина направила в МИД Беларуси ноту с целью получения полной и объективной информации относительно причин и обстоятельств задержания украинских граждан.

Ранее сообщалось, что в Беларуси украинцу Руслану Терещенко присудили 15 суток ареста за участие в митинге 25 марта по случаю Дня воли. Позже посольство Украины в Белоруссии подтвердило факт задержания гражданина Украины в Минске.

Напомним, в субботу, 25 марта, в Беларуси отмечают День воли, поскольку именно в этот день 99 лет назад, в 1918 году, в Минске провозгласили государственную независимость Белорусской Народной Республики. Традиционно в этот день белорусы проводят марши и акции.

В этом году День воли пришелся и на акции протеста против введенного "налога на тунеядцев". Кроме того, еще за несколько дней до Дня воли в Беларуси начали задерживать активистов, оппозиционных политиков и журналистов. К офису правозащитников "Вясны" наведался ОМОН.

Спецназовцы, дубинки и водометы: тысячи белорусов вышли на митинг в центре Минска в День воли

Уже несколько месяцев в Беларуси возникают стихийные митинги против "Декрета No3" - так называемого налога за тунеядство, который ввел Белорусский президент. Это привело к массовым митингам по всем крупным городам. И День свободы должен был стать кульминацией борьбы белорусов против декрета, но Лукашенко испугался революции. Еще за неделю до праздника задержали сотни активистов и лидеров оппозиции.