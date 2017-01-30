В Министерстве образования пересмотрят учебные программы для 5-9 классов

Минобразования приглашает экспертов и педагогов для участия в проекте

Министерство образования и науки Украины приглашает экспертов, педагогов и общественность для обсуждения проекта по обновлению учебных программ для 5- 9 классов. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Одной из приоритетных задач реформы школы определено обновление учебных программ и введения компетентного подхода. Школа должна научить детей использовать знания и умения, полученные в процессе обучения, для решения повседневных проблем и жизненных ситуаций, а программы должны быть сформированы таким образом, чтобы основные компетенции пронизывали весь смысл образования и делали его прикладным к жизни", - говорится в сообщении.

Обсуждение проектов и конкурсный отбор конкурсантов будет проводиться на платформе EdEra, заявки на участие в конкурсе будут принимать до 5 февраля.

Напомним, ранее в Министерстве образования уже предложили изменения в программе для старших классов.