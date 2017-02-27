В Минобороны назвали самый сложный участок в АТО

На Донецком направлении самым сложным участком боевых действий остается Каменка-Авдеевка с эпицентром на шахте "Бутовка". Как отметил официальный представитель Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, противник сосредоточил танки и минометы в районе Спартака и активно их применяет.

"Боевые действия средней интенсивности идут на Светлодарской дуге, возле Донецкого аэропорта. Везде враг применяет тяжелое вооружение", - сказал полковник.

На Луганском направлении, по словам спикера, ситуация несколько лучше. Здесь за минувшие сутки было зафиксировано восемь вражеских обстрелов, но с применением минометов. Традиционно боевики стреляли в Попаснянском районе, где в дневное время совершили три минометных обстрела, а позже применяли только легкое вооружение.

"Также противник нарушил режим тишины в Лобачево и Орехово. Второй обстрел был минометным. Всего на Луганском направлении зафиксировано 8 вражеских обстрелов. По нашим позициям выпустили 25 мин", - подчеркнул он.

На Мариупольском направлении ситуация обострилась в районе Марьинки. "Южнее обстановка осталась неизменной, и днем и ночью имеют место провокации и вражеские обстрелы. Всего противник нарушил режим тишины 31 раз", - уточнил Лысенко.

Напомним, за минувшие сутки в зоне проведения АТО погибли двое украинских военных.

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