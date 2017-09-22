В Минобразования назвали самые популярные у абитуриентов вузы этого года

Во время вступительной кампании самыми популярными среди абитуриентов стали Киевский национальный университет (КНУ) им. Т. Шевченко, Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт им. И. Сикорского" и Львовский национальный университет (ЛНУ) им. И. Франко. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки (МОН).

По данным МОН, в КНУ поступило 58 тыс. 851 заявление от 27 тыс. 112 абитуриентов, в КПИ - 50 тыс. 226 заявлений от 20 тыс. 952 абитуриентов, в ЛНУ - 48 тыс. 937 заявлений от 22 тыс. 790 абитуриентов.

"Этот рейтинг показывает, что, несмотря на распространенное мнение, многие поступающие выбирают не только столичные вузы, но и региональные - во Львове, Черновцах, Харькове. Эту тенденцию мы наблюдаем не первый год. Например, в прошлом году в рейтинге топ-10 был Каменец-Подольский национальный университет, неплохие позиции также всегда имеет Днепровский национальный университет им. О. Гончара", - сказал директор департамента высшего образования Олег Шаров.

На четвертом месте в топ-10 - "Львовская политехника", туда поступило почти 43,5 тыс. заявлений от более чем 20,5 тыс. абитуриентов.

Почти одинаковое количество заявлений подали в Киевский национальный торгово-экономический университет (34 тыс. 520) и Национальный авиационный университет (34 тыс. 336). Эти вузы выбрали соответственно 17 тыс. 206 и 18 тыс. 698 абитуриентов.

Далее в рейтинге Национальный педагогический университет им. М. Драгоманова (28 тыс. 522 заявления от 15 тыс. 933 абитуриентов), Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича (27 тыс. 633 заявления от 13 тыс. 257 абитуриентов) и Харьковский национальный университет им.В.Н.Каразина (26 тыс. 697 заявлений от 14 тыс. 440 абитуриентов).

Закрывает топ-10 Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана. Он получил чуть более 24 тыс. заявлений от 13 тыс. 531 абитуриента.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство образования обнародовало топ-10 специальностей с высоким проходным баллом: в лидерах "Стоматология", "Международное право", "Международные отношения" и "Фармация".