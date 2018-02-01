В Минобразования разъяснили отмену положения о родительских комитетах в школах

Отмена положения о родительских комитетах не является отменой органов родительского самоуправления в школах, заявили в Минобразования.

"МОН не отменяло и не может отменить родительские комитеты, однако планирует с помощью закона изменить правила их создания и взаимодействия со школой", - сказано в заявлении Министерства образования и науки, распространенном вечером в четверг, 1 февраля.

В Министерстве подчеркнули, что МОН в рамках своих законных полномочий не имело и не имеет отношения к созданию или несозданию в учреждениях общего среднего образования органов родительского самоуправления, формой которого являются родительские комитеты.

"Приказы, утратившие силу (No 440 и 205), были составляющей "старого" законодательства и по своей правовой природе имели рекомендательный характер и не содержали никаких общеобязательных норм. К тому же, полномочий у Министерства на урегулирование вопросов деятельности родительского или ученического самоуправления нет", - говорится в разъяснении.

Кроме того, действующий закон об образовании однозначно определяет наличие органа родительского самоуправления как одного из органов управления учреждением. В связи с тем, что он является рамочным, порядок создания органов родительского самоуправления и его отношений и взаимодействию со школой и органами местного самоуправления будет детализирован в законе о среднем образовании.

В МОН уточнили, что планируют подать проект закона о среднем образовании в Верховную Раду в текущем году.

"Сегодня решение о создании родительских и / или ученических комитетов (как органов управления учреждением) все еще принимает само заведение на общем собрании (конференции) трудового коллектива. Поэтому наличие (отсутствие) соответствующих органов не зависит от желания родителей или соискателей образования. Именно это должно изменить новый Закон "Об общем среднем образовании", - подытожили в МОН.

Как сообщалось, в декабре 2017 года министр образования и науки Лилия Гриневич подписала указ об отмене распоряжения о родительских комитетах, изданного в 2004 году.

Напомним, что в октябре 2017 года в Киеве запретили собирать средства с родителей на нужды школы, а учебные учреждения обязали публиковать на своих сайтах отчеты о финансировании.

Об образовательной карте Киева, которая показывает информацию обо всех школах и садиках, читайте в статье Елены Фиданян "Образовательная карта Киева: зона общей ответственности" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".