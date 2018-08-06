В Минсоцполитики назвали количество переселенцев в Украине

Министерство социальной политики зарегистрировало в Украине 1 516 237 внутренне перемещенных лиц. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"По состоянию на 6 августа 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 млн 516 тыс. 237 переселенцев с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - говорится в сообщении.

При этом в Минсоцполитики не уточнили информацию относительно выплаты переселенцам финансовой помощи на аренду жилья и оплату коммунальных услуг.

Как сообщал NEWSONE ранее, правительство Хорватии выделило около 33 тыс. долларов на реабилитацию украинских детей, который пострадали от конфликта на Донбассе, и крымскотатарских детей.

NewsOne

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