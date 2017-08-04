В Минздраве назвали, какие штаммы гриппа будут осенью и зимой в Украине

В Украине в эпидемиологическом сезоне 2017-2018 будут актуальны три штамма гриппа. Об этом рассказала директор Государственного экспертного центра Минздрава Украины Татьяна Думенко в интервью "РБК-Украина".

"Для 2017-2018 эпидемиологического сезона для нашего полушария ВОЗ определила, что будут актуальны следующие штаммы гриппа: A/Michigan/45/2015 (H1N1), A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2), B/Brisbane/60/2008", - сообщила Думенко.

Также она отметила, что во всем мире вакцины для профилактики гриппа каждый год проходят ежегодную замену штаммового состава для текущего года в соответствии с прогнозами и рекомендациями ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения).

Как сообщалось, международные организации планируют закупать медицинские препараты для Украины на общую сумму 5,9 миллиарда гривен.

Также в Минздраве заявили, что официально подтвержденной информации о смертях из-за жары пока нет.