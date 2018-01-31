В Минздраве не подтвердили случай дифтерии в Луганской области

Похожий на дифтерию случай в городе Рубежное Луганской области не подтвердился после проведения лабораторных исследований, сообщает пресс- центр Министерства здравоохранения.

"Похожий на дифтерию случай в Луганской области не подтвердился после проведения лабораторных исследований в микробиологической референс- лаборатории Центра общественного здоровья Минздрава Украины", - сказано в сообщении.

Во вторник, 30 января, победитель конкурса на должность директора Центра общественного здоровья Владимир Курпита на брифинге заявил о том, что в ведомство поступило сообщение о первом больном дифтерией, на тот момент диагноз еще не был подтвержден лабораторно.

Как сообщил позже корреспондент в эфире телеканала "112 Украина", случай заболевания дифтерией зафиксировали и лабораторно подтвердили в городе Рубежное. Отмечалось, что недуги обнаружены у 31-летнего местного жителя, который с признаками этой болезни обратился в больницу еще в прошлый вторник.

Как известно, в Украине сейчас вспышка кори, по данным и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, с августа 2017 года корью заболели около 6,5 тысяч человек. Каждую неделю фиксируют от 600 до 800 случаев заболевания.

С начала 2018 года самый высокий уровень заболевания отмечен в западных областях - Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской.

За период вспышки заболевания умерли восемь человек