В мире отмечают Международный день родного языка

Мировая общественность сегодня отмечает Международный день родного языка. Этот День был учрежден решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается 21 февраля с 2000 года ежегодно с целью защиты языкового и культурного многообразия.

ЮНЕСКО намерена создать систему превентивного мониторинга, призванную отслеживать состояние языков, находящихся под угрозой исчезновения, и содействовать исправлению ситуации.По оценкам ЮНЕСКО, половина из 6 тысяч языков мира находится под угрозой исчезновения.

Дата совпадает с Днем движения за бенгальский язык, который отмечается в Бангладеш как день памяти о кровавых событиях 1952 года - день, когда пакистанская полиция расправилась со сторонниками признания бенгальского языка в качестве официального языка в восточном Пакистане (Бангладеш с 1971 года).

Напомним, в декабре прошлого года в Украине появился языковой омбудсмен. На должность правительственного уполномоченного по защите государственного языка была назначена Татьяна Монахова.



