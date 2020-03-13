В мире уже более 130 тысяч больных коронавирусом

По состоянию на 09:00 число инфицированных коронавирусом по всему миру достигло 131 тыс. 851 человека, скончались 4,948 тыс., излечились почти 70 тыс., сообщила газета South China Morning Post, которая ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и выздоровевших, основанный на официальных данных соответствующих стран.

Вне материкового Китая во всем мире выявлено 51,038 тыс. случаев заражения и 1,772 тыс. смертельных.

По сравнению с данными на вечер четверга, 12 марта, число больных выросло более чем на 2 тыс., случаев летального исхода - на 17.

Хотя на материковый Китай с декабря прошлого года пришлось 80,813 тыс. случаев заражения и 3,176 тыс. смертей, за последние сутки, по данным Госкомздрава КНР, в стране было зафиксировано только восемь новых случаев заражения при семи смертельного исхода.

В Италии зарегистрировано 15,113 тыс. инфицированных (скончались 1,016 тыс.), Иране - 10,075 тыс. (429), Южной Корее - 7,979 тыс. (67), Испании - 2,965 тыс. (84), Германии - 2,369 тыс. (три), Франции - 2,281 тыс. (48), на территории Японии, с учетом стоящего на карантине в Йокогаме круизного лайнера - 1,316 тыс. (22) в США - 1,261 тыс. (36), Швейцарии - 815 (шесть), Дании - 674, Норвегии - 621 (один), Швеции - 620 (один), Великобритании - 590 (10), Нидерландах - 503 (четыре), Бельгии - 314 (три), Австрии - 302 (один), Катаре - 262, Бахрейне - 189, Сингапуре - 187, Малайзии - 158, Канаде - 138 (один), Гонконге - 131 (четыре), Австралии - 126 (три), Израиле - 100.

Менее 100 случаев заражения зафиксированы еще в 98 странах и районах мира.

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