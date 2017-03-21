В Москве избили аспиранта, вывесившего из окна флаг Украины в годовщину оккупации Крыма

Молодой человек протестовал против траты бюджетных средств на фестиваль в честь аннексии Крыма.

Окно комнаты аспиранта - в правом нижнем углу

Фото: zona.media

Сотрудники ФСБ России задержали и избили аспиранта исторического факультета Московского государственного университета после того, как он вывесил из окна общежития флаг Украины во время концерта в честь аннексии Крыма.

Об этом пишет "Медиазона" со ссылкой на друга аспиранта, пожелавшего остаться анонимным.

Молодого человека задержали 18 марта в общежитии, к нему пришел майор из соседнего отдела полиции и трое человек, представившихся сотрудниками ФСБ. У аспиранта забрали фотоаппарат, телефон и ноутбук, а затем доставили в участок.

Там его избили, после чего у него остались порезы и ссадины, которые были зафиксированы в травмпункте.

После допроса молодого человека заставили написать расписку в том, что он согласен работать осведомителем ФСБ и центра по противодействию экстремизму. Затем его принудили написать в протоколе о задержании, что он размахивал флагом и нецензурно выражался, после чего выписали квитанцию на штраф за мелкое хулиганство.

После этого молодой человек обратился в Комитет по предотвращению пыток.

"Полицейский ушел, а ФСБ-шники начали допрос с пристрастием - кто такой, на кого работаешь, кто тебе заплатил. Заставили включить ноутбук, рылись в телефоне и фотоаппарате. Особо его не били, в голову только раскрытой ладонью, в корпус несколько раз тыкали заостренной шваброй, от которой остались порезы и ссадины", - рассказал друг задержанного.