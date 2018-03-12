В Москве скончался народный артист СССР Олег Табаков

Российский актер и художественный руководитель Московского художественного театра Олег Табаков скончался в Москве возрасте 82 лет. Об этом передают "РИА Новости".

27 ноября 2017 года Табакова госпитализировали в московскую Первую градскую больницу, но уже спустя два дня экстренно прооперировали и подключили к аппарату искусственного дыхания. Ровно через месяц его ввели в состояние искусственной комы.

Причина госпитализации актеры не известна: изначально называлось "плановое медицинское обследование", позже были версии о воспалении легких и заражении крови. Состояние Табакова оценивалось как крайне тяжелое.

Олег Табаков - советский и российский актер, режиссер и педагог, актер озвучивания, один из основателей театра "Современник", руководитель театров "Табакерка" и МХТ имени Чехова, ректор Школы-студии МХАТ с 1986 по 2000 годы.

Большинство фильмов с его участием стали классикой отечественного кинематографа: "Семнадцать мгновений весны", "Война и мир", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Несколько дней из жизни Обломова", "Человек с бульвара Капуцинов" и многие другие. Кроме этого, за плечами артиста - множество выдающихся театральных работ.

NewsOne

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