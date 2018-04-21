В Москве умерла звезда фильма "Любовь и голуби" Нина Дорошина

Сегодня утром у себя дома в Москве в возрасте 83 лет умерла знаменитая актриса Нина Дорошина. Одна из ее самых известных ролей - Надежда в фильме "Любовь и голуби".

Как сообщает Telegram-канал Mash, причиной смерти стала болезнь системы кровообращения.

"Утром её сосед услышал крики о помощи. Дверь в квартиру женщины была открыта. Артистка держалась за сердце и тяжело дышала. Врачи приехали быстро, но спасти её не удалось. Через несколько минут Дорошина умерла", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в среду из-за проблем с сердцем к актрисе уже приезжала скорая, однако Дорошина отказалась от госпитализации.

кадр из х/ф "Любовь и голуби"