В Москве возле Верховного суда РФ задержали более 50 крымских татар

В Москве у здания Верховного суда РФ, где рассматривается апелляционная жалоба на приговоры фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир", задержали крымскотатарских активистов, которые пришли поддержать незаконно осужденных.

Об этом сообщает "Крымская солидарность".

"На улице у здания суда сотрудники начали задерживать участников пикета", - говорится в сообщении.

Адвокат Эдем Семедляев информирует, что задержано как минимум 50 крымских татар.

Также он сообщил, что задержанных везут в Мещанское ОВД города Москвы.

По сведениям крымскотатарского телеканала ATR, силовики подогнали к зданию суда сразу два автобуса и приказали присутствующим разойтись, однако сразу же стали задерживать активистов, не дав им шанса отойти от суда. Перед тем как завести в автобус, задержанных обыскивали.

"Крымских татар увезли в двух автобусах в неизвестном направлении. В одном автобусе было как минимум 28 человек, но общее количество задержанных неизвестно. Сейчас возле здания суда остались только журналисты", - сообщает ATR.

Ранее активисты "Крымской солидарности" информировали, что под судом развернули акцию в поддержку осужденных. Пикетчики были в белых футболках с надписями "Прекратите репрессии против крымских татар" и держали в руках плакаты со словами протеста против бесправия в отношении осуждённых соотечественников. Также поддержать политзаключённых пришли правозащитники, общественные деятели и гражданские активисты "Стратегии-18". Участница инициативы Вера Лаврешина держала в руках плакат "Мусульмане - не террористы". Читайте также: На задержанных в Москве крымских татар составили протокол и отпустили

Как сообщал Укринформ, сегодня в Верховном суде РФ рассматривают апелляционную жалобу на приговор четверым крымским татарам, осужденным по "делу Хизб ут-Тахрир". Энвер Мамутов, Рустем Абильтаров, Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов были задержаны в результате массовых обысков в Бахчисарае 12 мая 2016 года. Оккупанты выдвинули им обвинения по ч.1 ("Организация деятельности террористическои организации") и ч.2 ("Участие в деятельности террористическои организации") ст. 205.5 УК РФ., а также ч.2 ст.35, ч.1 ст.30 и ст.278 УК РФ ("Приготовление к насильственному захвату власти организованнои группои по предварительному сговору").

24 декабря 2018 года в Северо-Кавказском окружном военном суде Ростова-на- Дону все четверо крымских татар мусульман были признаны виновными в совершении преступлении. Энвер Мамутов получил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев. Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров, Зеври Абсеитов - 9 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год.