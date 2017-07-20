В МВД объяснили, почему не раскрыто убийство Шеремета

По словам спикера МВД, раскрытие убийства осложняется невозможностью допросить беглого министра доходов и сборов времен Януковича Александра Клименко

Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета осложняется тем, что невозможно допросить людей, с которыми журналист контактировал в России незадолго до смерти. Об этом сообщил журналистам спикер МВД Артем Шевченко.

"Кто убил Павла Шеремета - ответа на этот вопрос нет, потому что это преступление не раскрыто. У следствия нет процессуальных подозреваемых. Следствие провело большое количество следственных действий", - сказал он, добавив, что следствие не может показывать результаты следственных действий, как требуют журналисты и общество.

"Потерпевший у нас - гражданин Российской Федерации, у которого были достаточно активные контакты на территории страны-агрессора, РФ, которые исследовать сейчас украинские следователи не могут из-за характера нынешних отношений между правоохранительными органами Украины и России. Так же тщетно надеяться на какую-то правовую помощь от следственных органов страны- агрессора", - сказал он.

Шевченко отметил, что следствию необходимо провести следственные действия с людьми, с которыми Шеремет контактировал на территории России. "Хотя бы допросить Клименко( беглым министром доходов и сборов, - ред.), с которым встречался потерпевший незадолго до своей гибели и вел какие-то разговоры. Все это значительно усложняет следствие... Но оно не стоит на месте, мы работаем постоянно", - сказал он.

Отвечая на вопрос, помогло ли в расследовании дела ФБР, Шевченко отметил, что специалисты ФБР были привлечены для проведения определенных экспертных исследований - в частности, механизма взрыва, элементов взрыва, повреждения автомобиля. "Есть возможность, но исключительно с процессуального разрешения Генеральной прокуратуры, и в дальнейшем привлекать международных специалистов к проведению этого расследования", - отметил он.

Шевченко подчеркнул, что после убийства Шеремета похожим образом были совершены три убийства офицеров Службы безопасности и Минобороны - полковника Хараберюш в марте этого года, полковника Шаповала в Киеве и полковника Вознного в Константиновке - в июне. "Для нас похожий способ исполнения подобных преступлений, начиная с 20 июля 2016 года и заканчивая 27 июня 2017 года, как и ряд других факторов свидетельствуют о том, что достаточно вероятным является именно российский след и непосредственно в преступлении против гражданина РФ Павла Шеремета", - сказал он.

12 июля сообщалось, что за несколько дней до убийства Шеремет встречался с Клименко в Москве.

20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя Украинской правды Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

10 мая 2017 года сообщалось, что журналисты из проекта Слідство.Інфо вместе с коллегами из международной сети OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) опубликовали документальный фильм об убийстве Шеремета.