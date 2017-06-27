В NASA опровергли слухи об открытии внеземной жизни

Американское аэрокосмическое агентство NASA опровергло появившиеся слухи о готовности ученых объявить об обнаружении внеземной жизни. На прошлой неделе с таким утверждением выступила хакерская группа Anonymous. Эти слухи вызвали большой отклик в СМИ, опровергать его пришлось руководителю научных программ NASA Томасу Зарбачену.

«Вопреки некоторым сообщениям, в NASA не планируется никаких объявлений касательно внеземной жизни», — написал ученый в своем твиттере.

«Одни ли мы во Вселенной? Пока мы не знаем, но мы готовим миссии, способные дать ответ на этот вопрос», — добавил Зарбачен. В своем сообщении хакеры ссылались не на какие-то добытые документы, а на слова самого Зарбачена, сказанные в апреле.

Тогда он заявил, что в NASA достигли большого прогресса в поиске жизни в космосе – открыты тысячи экзопланет за пределами Солнечной системы, а в выбросах спутника Сатурна Энцелада обнаружен водород.