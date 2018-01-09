В Нацполиции обнародовали статистику раскрываемости убийств

В течение 2017 года в Украине было совершено более полутора тысяч убийств, большинство из которых раскрыто правоохранителями. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Еще раз хочу подчеркнуть - для нас важна жизнь каждого человека, каждого гражданина Украины. Только за 2017 год было совершено 1 тыс. 551 убийство, из них 89% - раскрыто", - отметил Аброськин.

Также он заявил, что полиция не желает комментировать высказывания определенных лиц относительно раскрытия преступлений.

Ще раз хочу наголосити - для нас важливе життя кожної людини, кожного громадянина України. Тільки за 2017 рік було скоє... Опубліковано Vyacheslav Abroskin 9 січня 2018 р.

Напомним, ранее первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что следствие по делу об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровськои продолжается и правоохранители ждут результатов соответствующих экспертиз и процессуальных мероприятий. Поэтому все комментарии по этому делу являются преждевременными. "Еще нет результатов следственных действий и еще не готовы результаты отдельных экспертиз", - сказал Яровой.