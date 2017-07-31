В Нидерландах задержали двух украинцев с крадеными кредитными картами

В Нидерландах в аэропорту Schiphol задержали двух украинцев с крадеными кредитными картами и с фальшивыми купюрами на сумму 6 тысяч евро.

Об этом передает местное издание NOS.

Сообщается, что 31 и 47-летний граждане Украины летели из Киева в Испанию с пересадкой в аэропорту Schiphol. На борту они пытались с помощью карты приобрести товары Duty Free, однако экипаж заподозрил их в мошенничестве, когда был отклонен первый платеж.

В ходе второй попытки при проверке оказалось, что кредитная карта была украдена, после чего экипаж предупредил об этом полицию Нидерландов. После посадки самолета в аэропорту Schiphol украинцев задержали и обыскали.

У них обнаружили в общей сложности 33 краденые кредитные карты, выданные на разные имена, а также фальшивые купюры на сумму 6 тыс. евро.

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии в течение 2014-2016 годов задерживали около 40 украинцев, подозреваемых в нелегальной перевозке мигрантов. Как сообщил представитель МИД Украины, им через интернет предлагали работу в Италии якобы в туристической сфере, которая заключалась в перевозке туристов на яхте.