В Николаеве арестовали без права залога главаря банды "Мультика"

Титов подозревается в создании преступной организации, занимавшейся угрозами, убийством, лишением свободы людей, рэкетом и прочими преступлениями

В Жовтневом районном суде города Мариуполя Донецкой области в закрытом режиме Михаилу Титову, известному под прозвищем "Мультик", избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога, сообщают НикВести.

Титов подозревается в создании преступной организации, которая на протяжении 2008-2017 годов занималась угрозами, убийством, лишением свободы людей, рэкетом, рейдерством, автоугонами, присвоением имущества и государственных средств.

В ходе заседания подсудимый просил допустить в зал прессу, но ему отказали.

По словам адвоката Титова, его подзащитный с момента задержания (три дня назад) объявил голодовку.

29 августа генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании в Николаеве пяти предполагаемых членов преступной группировки, в том числе ее лидера, местного бизнесмена Титова, известного в криминальных кругах под прозвищем "Мультик".