В Николаеве убили ученого-исследователя Голодомора Николая Шитюка

В Николаеве в субботу, 1 сентября, в квартире по Центральному проспекту было найдено тело мужчины с ножевыми ранениями

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, передает "ДС".

Согласно сообщению, полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

По информации николаевского издания "Новости-N", найденный мертвым мужчина - профессор Николаевского национального университета им. Сухомлинского Николай Шитюк, известный украинский ученый-историк, исследователь Голодомора.

Источник в прокуратуре сообщил изданию, что Шитюк был найден с ножом в спине хозяйкой съемной квартиры.

Женщина, которая сдала ему квартиру на три часа, по истечении этого времени не смогла дозвониться ученому и, приехав на место, обнаружила квартиранта с ножом в спине без признаков жизни.

Следственное отделение Центрального отдела полиции начало уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса "Умышленное убийство".

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко разместил соболезнования по поводу смерти профессора Шитюка на своей странице в Facebook.

"Николаевщина потеряла Николая Шитюка - талантливого преподавателя и ученого. Искренние соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кто знал выдающуюся личность - ученого с мировым именем, исследователя голодомора и других исторических преступлений, доказательств издевательства московии над украинским народом", - написал Савчук.