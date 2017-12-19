В Николаевском зоопарке родился белый медвежонок

Детеныш белого медведя родился в Николаевском зоопарке.

Об этом во вторник сообщил журналистам директор зоопарка Владимир Топчий, передают Українські Новини.

"У нас родилась двойня, но, как и в Берлинском зоопарке в этом году, один малыш не был жизнеспособным, и Зефирка (мама) от него отказалась. Со вторым, слава Богу, пока все нормально", - сообщил Топчий.

В январе 2015 года зоопарк Брно (Чехия) передал самца белого медведя Николаевскому зоопарку.

Медведь по кличке Нанук был поселен к самке Зефирке, нынешней маме детеныша.

Белый медведь занесен в Красную книгу.

В природе медведь доживает до 30 лет, в неволе - до 45 лет.

Как сообщали Українські Новини, ранее 5 амурских тигров родились в Николаевском зоопарке.