Вінницька область переходить в червону зону

У Вінницькій області 18 листопада з 00.00 встановлюється червоний рівень епідемічної небезпеки. Таке рішення ухвалила сьогодні на позачерговому засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Які обмеження передбачає червона зона: забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо; проте ця заборона не діятиме, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів та заходів вакциновані від коронавірусу; для вакцинованих громадян також не діють обмеження на користування транспортом міжрегіонального сполучення.