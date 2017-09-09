Сьогодні Вінниця відзначає свій 654-й День народження. Це свято вінницької громади набуло надзвичайного масштабу, тому збирає в центральній частині міста не тільки десятки тисяч вінничан, а й дуже багато гостей зі всієї України та інших країн.

На святкування Дня міста сьогодні до Вінниці прибуло понад 60 представників іноземних делегацій, а також усе найвище керівництво держави: Президент України Петро Порошенко, Прем’єр-Міністр України Володимир Гройсман, Голова Верховної Ради Андрій Парубій, народні депутати та представники Уряду.

Розпочав урочисту церемонію відкриття свята міський голова Сергій Моргунов, який подякував усім вінничанам за участь у розвитку міста. «Вітаю всіх вас, хто робить наше місто найкращою! Вінницю, яка є найкомфортнішим містом України протягом останніх трьох років! Я впевнений – разом із вами ми надалі будемо розвивати наше місто та робити його кращим», - сказав Сергій Моргунов і запросив до вітального слова керівників держави.

Президент України Петро Порошенко привітав вінничан та гостей з різних міст України та інших держав зі святом і назвав Вінницю європейською столицею України.

«Що десять років тому ми з вами відзначали дні Європи. Вінниця завжди була відкритою, красивою, доброю, гостинної, - сказав Петро Порошенко. – Як можна не закохатися у Вінницю, її будинки, в її фонтани та її площі. Я хочу відкрити маленьку таємницю – наш великий друг Андрій Парубій, Голова Верховної Ради України, сьогодні вперше у Вінниці, і він з першого погляду закохався в цю красуню! Я вітаю вас всіх і від щирого серця дякую за те, що ми разом, що ми спільно робимо, за наші здійснені і майбутні перемоги!»

Вітаючи вінничан зі святом, Андрій Парубій показав неабияку обізнаність в історії Вінниці. «Історія творить сьогодення і майбутнє. Я хотів би згадати, що Вінниця завжди була захистом і оплотом української державності і українського воїнства. Вінницькі воїни зі своїми хоругвами брали участь у боях під Синіми Водами, тут проходив бойовий шлях Богдана Хмельницького та Пилипа Орлика і власне тут, у Вінниці, двічі був тимчасово розташований Уряд Української Народної Республіки у важкі часи реформування, - сказав Андрій Парубій. - Я маю велику честь сьогодні в цей день святковий бути поруч із вами. Успіху вам процвітання і перемоги всім нам!»

Щиро і тепло привітав вінницьку громаду із Днем міста Прем’єр-Міністр України Володимир Гройсман. «Кожного року Вінниця змінюється, завдячуючи всім тим, хто кожного дня робить наше місто кращим. Насправді ми пройшли не один рік випробувань і змін. Ніколи зміни в житті не даються легко, але працею і гідністю ми довели, що все у наших руках. І це нам потрібно зробити в державі, і ми розпочали капітальний ремонт країни. Ми хочемо, щоб по всій країні були якісні дороги, дитячі садочки, школи, щоб в нашій країні створювалися достойні робочі місця, піднімалися економіка, щоб наше військо стало найкращим у світі, щоб ми зробили все для того, щоб віддати шану і повагу кожному, хто боронить кордони нашої держави. Нашим обов'язком є зробити Україну успішною. Такою вона буде тоді, коли кожен із нас буде відчувати, що життя змінюється, - сказав Володимир Гройсман. - Сьогодні я хочу подякувати всім тим, хто долучається до створення прекрасної української європейської держави!»

Після вітальних промов високоповажних гостей міський голова Сергій Моргунов вручив відзнаку «Почесного громадянина міста» Раїсі Панасюк, голові правління ГО «Гармонія», урядовій уповноваженій з прав людей з інвалідністю.

А Президент України Петро Порошенко нагородив міського голову Сергія Моргунова державною нагородою – Орденом «За заслуги» ІІ ступеня.

Після урочистого відкриття на всіх святкових майданчиках розпочалось святкування Дня міста з інтерактивними та концертними програмами, майстер-класами та багатьма сюрпризами, які підготували цього дня вінничанам організатори свята. ​

http://www.vmr.gov.ua/Lists/CityNews/ShowNews.aspx?ID=4399