Вінниця відзначає свій 654-й День народження

09 сентября 2017, 22:09
 Общество Источник: 4-та Влада

Сьогодні Вінниця відзначає свій 654-й День народження. Це свято вінницької громади набуло надзвичайного масштабу, тому збирає в центральній частині міста не тільки десятки тисяч вінничан, а й дуже багато гостей зі всієї України та інших країн.

На святкування Дня міста сьогодні до Вінниці прибуло понад 60 представників іноземних делегацій, а також усе найвище керівництво держави: Президент України Петро Порошенко, Прем’єр-Міністр України Володимир Гройсман, Голова Верховної Ради Андрій Парубій, народні депутати та представники Уряду.

DSC_0735.JPGРозпочав урочисту церемонію відкриття свята міський голова Сергій Моргунов, який  подякував усім вінничанам за участь у розвитку міста. «Вітаю всіх вас, хто робить наше місто найкращою! Вінницю, яка є найкомфортнішим містом України протягом останніх трьох років! Я впевнений – разом із вами ми надалі будемо розвивати наше місто та робити його кращим», - сказав Сергій Моргунов і запросив до вітального слова  керівників держави. 

DSC_0718.JPGПрезидент України Петро Порошенко привітав вінничан та гостей з різних міст України та інших держав зі святом і назвав Вінницю європейською столицею України. 

«Що десять років тому ми з вами відзначали дні Європи. Вінниця завжди була відкритою, красивою, доброю, гостинної, - сказав Петро Порошенко. –  Як можна не закохатися у Вінницю, її будинки, в її фонтани та її площі. Я хочу відкрити маленьку таємницю – наш великий друг Андрій Парубій, Голова Верховної Ради України, сьогодні вперше у Вінниці, і він з першого погляду закохався в цю красуню! Я вітаю вас всіх і від щирого серця дякую за те, що ми разом, що ми спільно робимо, за наші здійснені і майбутні перемоги!»

DSC_0742.JPGВітаючи вінничан зі святом, Андрій Парубій показав неабияку обізнаність в історії Вінниці. «Історія творить сьогодення і майбутнє. Я хотів би згадати, що Вінниця завжди була захистом і оплотом української державності і українського воїнства. Вінницькі воїни зі своїми хоругвами брали участь у боях під Синіми Водами, тут проходив бойовий шлях Богдана Хмельницького та Пилипа Орлика і власне тут, у Вінниці, двічі був тимчасово розташований Уряд Української Народної Республіки у важкі часи реформування, - сказав Андрій Парубій. - Я маю велику честь сьогодні в цей день святковий бути поруч із вами. Успіху вам процвітання і перемоги всім нам!»

DSC_0752.JPGЩиро і тепло привітав вінницьку громаду із Днем міста Прем’єр-Міністр України Володимир Гройсман. «Кожного року Вінниця змінюється, завдячуючи всім тим, хто кожного дня робить наше місто кращим. Насправді ми пройшли не один рік випробувань і змін. Ніколи зміни в житті не даються легко, але працею і гідністю ми довели, що все у наших руках. І це нам потрібно зробити в державі, і ми розпочали капітальний ремонт країни. Ми хочемо, щоб по всій країні були якісні дороги, дитячі садочки, школи, щоб в нашій країні створювалися  достойні робочі місця, піднімалися економіка, щоб наше військо стало найкращим у світі, щоб ми зробили все для того, щоб віддати шану і повагу кожному, хто боронить кордони нашої держави. Нашим обов'язком є зробити Україну успішною. Такою вона буде тоді, коли кожен із нас буде відчувати, що життя змінюється, - сказав Володимир Гройсман. - Сьогодні я хочу подякувати всім тим, хто долучається до створення прекрасної української європейської держави!»

DSC_0774.JPGПісля вітальних промов високоповажних гостей міський голова Сергій Моргунов вручив відзнаку «Почесного громадянина міста» Раїсі Панасюк, голові правління ГО «Гармонія», урядовій уповноваженій з прав людей з інвалідністю.

А Президент України Петро Порошенко нагородив міського голову Сергія Моргунова державною нагородою – Орденом «За заслуги» ІІ ступеня.

DSC_0708.JPGПісля урочистого відкриття на всіх святкових майданчиках розпочалось святкування Дня міста з інтерактивними та концертними програмами, майстер-класами та багатьма сюрпризами, які підготували цього дня вінничанам організатори свята. ​

http://www.vmr.gov.ua/Lists/CityNews/ShowNews.aspx?ID=4399

Источник: 4-та Влада
 
 
 