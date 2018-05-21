В ночь на 27 мая транспорт будет работать на 3 часа дольше из-за финала ЛЧ УЕФА в Киеве

В ночь на 27 мая общественный транспорт будет работать на 3 часа дольше из- за проведения финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве. Об этом на брифинге сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов, передает 112.ua

"Киевским городским главой было принято решение о продлении работы общественного транспорта в день матча на три часа, то есть метрополитен и "Киевпасстранс" будут работать в этот день на три часа дольше", - отметил он.

Кроме этого, в центре Киева не будут отключать освещение на 50%, как это делается обычно.

"Также было принято решение о продолжении работы света в этот день. Если у нас существует экономия после часа ночи - мы включаем экономию в 50%, то в локациях, где будут размещаться фан-зоны, всю ночь будет 100% освещение", - подчеркнул Симонов.

Напомним, организаторы проведения финала Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский", рассказали, как намерены распределить болельщиков "Реала" и "Ливерпуля" во избежание возможных столкновений. В частности, аэропорт "Борисполь" откроет второй терминал.

Отметим, что финальный матч Лиги чемпионов 2017/18 состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский". Ожидается, что во время финала Лиги чемпионов в столицу прибудет около 50 тыс. гостей.

В целом МВД Украины собирается задействовать для охраны порядка во время футбольного матча 26 мая около 12 тыс. правоохранителей. Из них: 6 тыс. полицейских, 3 тыс. нацгвардейцев, 1 тыс. пограничников и другие подразделения. К охране общественного порядка во время финального матча Лиги чемпионов присоединятся правоохранители Великобритании.

Ранее стало известно, что у водителей автомобилей, которые живут в домах, расположенных возле НСК "Олимпийский", будут проверять паспорта и прописку. Такие меры применяются для недопущения терактов во время проведения финальных матчей мужской и женской команд финалов Лиги чемпионов УЕФА.

