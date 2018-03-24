В ночь с 24 на 25 марта Украина переходит на летнее время.

В 3:00 по киевскому времени стрелки часов необходимо перевести на час вперед. Соответственно, на всех часах после перевода должно показывать 4:00.

Отметим, что часы переводятся в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года No 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Идею перехода на летнее время многие приписывают американскому политику Бенджамину Франклину. Якобы он в 1784 году, будучи американским посланником во Франции, анонимно опубликовал письмо с предложением, чтобы парижане экономили на свечах, используя утренний солнечный свет. Для этого, по его мнению, нужно было перевести часы.

Однако идею Франклина начали массово поддерживать и внедрять лишь с 1916 года. Первой на летнее время перешла Германия, за ней последовала Великобритания и все-все. А вот мотивация так и не изменилась и осталась прежней до сих пор - это позволяет экономить энергию.

Сегодня на летнее время переходят десятки стран мира, в том числе все европейские страны. Так, в северном полушарии летнее время используется почти повсеместно в США, Канаде, Мексике (кроме ряда штатов и провинций, например, Саскачеван в Канаде), полностью во всех странах Европы, кроме Исландии, России и Белоруссии, а также на Кубе, в Марокко, Иране, Сирии, Иордании, Ливане, Израиле, Палестине. В южном полушарии летнее время используется в Австралии (в ряде штатов), Новой Зеландии, Чили, Бразилии (в ряде штатов), Парагвае.

Отказались от использования летнего времени Япония, Китай, Индия, Сингапур и ряд других стран, а также некоторые бывшие союзные республики СССР.

Стоит отметить, что Украина также хотела прекратить практику перевода стрелок часов. Это должно было произойти в 2012 году. Однако парламентарии не смогли согласовать, в каком же часовом поясе лучше остаться Украине: одни говорили, что время должно остаться летним, другие - что зимним, поэтому не нашли лучшего решения, кроме как оставить все как есть.

Примечательно, что в феврале прошлого года европейский парламент также призвал Еврокомиссию выступить с предложением об отмене перехода на летнее и зимнее время, но там этот вопрос также до сих пор не решен, как и в Украине.

Ранее "Укрзализныця" предупредила пассажиров о переходе на летнее время.