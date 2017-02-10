В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов (фото)

Более 400 китов выбросились на берег в Новой Зеландии. Сотни животных уже погибли к тому времени, когда волонтеры прибыли на место, сообщает природоохранный департамент страны.

Это один из самых массовых случаев самоубийства этих млекопитающих, когда- либо зарегистрированных в стране, передает Би-би-си.

По данным департамента, на берег бухты Голден-Бей новозеландского Южного острова выбросились 416 животных.

Как сообщили в ведомстве, около 70% выбросившихся на берег китов погибли. Сотрудники департамента, волонтеры и местные жители пытаются спасти оставшихся - отправляя их в открытое море во время прилива, однако шансы на успех этой попытки довольно невелики.

"Учитывая число погибших животных, мы должны отдавать себе отчет в том, что оставшиеся находятся в критическом состоянии", - говорит региональный руководитель департамента охраны природы Эндрю Ламасон.

Кроме того, спасение животных осложнено тем, что на мели находится большое число туш погибших китов, которые мешают пострадавшим животным уплыть в открытое море.

По словам представителя департамента, большинство выживших животных уже отправлены в море. Местные жители и волонтеры, чтобы не дать китам снова выброситься на берег, образовали у берега живую цепь.

Случаи массового самоубийства китообразных регистрируются довольно регулярно. Отправить обратно в море выбросившихся на берег животных - довольно сложная задача, и спасти удается не многих.

Фото: EPA

В январе прошлого года в индийском штате Тамилнад на юге страны, где более сотни короткоплавниковых гринд ночью выбросились на один из пляжей. Местным жителям удалось спасти только более 30 из них.

Однозначного ответа на вопрос, что заставляет животных выбрасываться на берег, у ученых нет. Самой популярной остается теория, согласно которой что- то случается с одним или несколькими китами, после чего те издают сигнал бедствия, и остальные приходят к ним на выручку. В итоге, если заболевший дельфин или кит оказался на мелководье, за ним туда же попадают и его сородичи.