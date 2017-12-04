В ноябре в Крым незаконно вошло 25 кораблей

В порты аннексированного Крыма незаконно заходило 21 судно под флагом Российской Федерации.

В ноябре в порты оккупированного Крыма зашли 25 грузовых судов-нарушителей. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В целом этими судами осуществлено 92 заходы в порты Керчи, Севастополя и Феодосии.



"Из них 21 судно под флагом Российской Федерации и 3 – под флагом Республики Того, Сьерра-Леоне и Палау", – говорится в сообщении.

Напомним, в порты оккупированного Крыма с 1 октября по 1 ноября зашло 22 грузовых судов-нарушителей.