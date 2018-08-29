В ОБСЕ зафиксировали более 70 нарушений "школьного перемирия"

С начала суток и запланированного "школьного перемирия" СММ ОБСЕ зафиксировала более 70 нарушений режима прикращения огня. Об этом сообщил первый заместитель Председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг в официальном аккаунте организации в Twitter, передает УНН.

"С 00:01 СММ зафиксировала более 70 нарушений режима прекращения огня. Сторонам необходимо выполнить свои подтвержденые обязательства о прекращении огня. Огонь надо прекратить немедленно в целях защиты украинцев по обе стороны линии соприкосновения", - написал он.

Как сообщал УНН, режим прекращения огня по договоренности трехсторонней контактной группы в Минске начинается с 29 августа 2018 года. Перемирие приурочено к началу учебного года.

Напомним, федеральный канцлер Австрии Курц приветствовал начало "школьного перемирия" на Донбассе и призвал стороны его придерживаться.