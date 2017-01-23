В очередях на границе с Польшей простаивает более 800 машин

В очередях на украинской границе с Польшей простаивает 835 автомобилей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

"По состоянию на 08:00 23.01.17 года перед пунктами пропуска находится следующее количество автомобилей: Республика Польша: "Краковец" - 300 (дополнительная полоса - 100), "Ягодин авто" - 120, "Рава-Русская" - 100, "Шегини" - 90, "Угринов" - 60, "Устилуг" - 50, "Смильница" - 15, "Грушев" - 0", - говорится в сообщении.

Как отмечается, водителей просят учесть эту информацию и выбирать для пересечения границы менее загруженные пункты пропуска.

Просим путешествующих учесть указанную информацию и выбирать для пересечения границы менее загруженные пункты пропуска! С... Опубликовано Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу 22 января 2017 г.

Напомним, ранее сообщалось, что синоптики предупреждают о тумане в Киеве 23 января.