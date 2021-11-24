В Одесі хлопець викрав авто та влаштував перегони з поліцією

Про це повідомили у патрульній поліції Одеської області.

Під час патрулювання Приморського району міста увагу патрульних привернув автомобіль Daewoo, який порушив правила дорожнього руху на вулиці Рішельєвській, - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на вимогу поліцейських зупинитись водій не реагував. Він спробував втекти, порушуючи ПДР та створюючи аварійні ситуації.

Патрульні наздогнали автомобіль на вулиці Тираспольській. За кермом був 17-річний хлопець. Він мав документи на автомобіль.

Пізніше поліцейські отримали орієнтування з приводу викрадення цього автомобіля Daewoo.

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