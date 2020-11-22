В Одесі протестує "7-й кілометр": мають намір ночувати на перекритій дорозі

Працівники ринку "Сьомий кілометр" перекрили дорогу на м.Овідіополь на знак протесту проти карантину вихідного дня і збираються тут ночувати.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на "Думська".

Люди періодично перекривають рух по Овідіопольській трасі, через що виникають затори і перепалки з водіями. Протестувальники мають намір ночувати на дорозі, а завтра вони підуть пікетувати ОДА.

Вдень на місце прибув директор департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської ОДА Дмитро Радулов, він запропонував зустрітися у вівторок в адміністрації, але протестувальники відмовилися.

Працівники ринку вважають, що на місце негайно повинні прибути мер Одеси і голова ОДА.

"Продуктові супермаркети давно вже торгують у тому числі промтоварами, а у нас тут на свіжому повітрі, виявляється, коронавірусу більше, ніж у них, і нам працювати не можна", - заявила одна з протестувальників.

Конфлікт почався вранці, після того як на територію ринку прибули п'ять автобусів з поліцією. Правоохоронці вирішили простежити, як на "Сьомому" дотримується карантин вихідного дня.

ТОВ "Промтоварний ринок "7-ий кілометр" - найбільший у Європі та Україні. Забудована територія складає 75 гектарів і ще більше 40 га в даний час освоюються. Тут розташовано 15 тисяч торгових і складських об'єктів; 8 автостоянок; мережа кафе і ресторанів (10 кухонь світу). Щорічно підприємство перераховує понад 120 мільйонів гривень податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.

11 листопада Кабінет Міністрів прийняв рішення про відмову від адаптивного карантину та введення на території України обмежень оранжевого рівня. Уряд вирішив, починаючи з 14 листопада, на три тижні ввести карантин вихідного дня. Під час його діє заборона на роботу будь-яких магазинів, установ, закладів громадського харчування, культури і т.д., крім громадського транспорту, продовольчих магазинів, медичних та фінансових установ, аптек, АЗС (за винятком зон харчування), СТО, ветеринарних аптек.