В Одеській області вода на третині досліджених пляжів не відповідає нормі

В Одеській області морська вода на третині досліджених пляжів не відповідає санітарно-мікробіологічній нормі. Загалом було відібрано 93 проби.

Про це свідчать дані Одеського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України.

Невідповідність нормам зафіксували на пляжах Одеси та смт Затока.

"У рекреаційних зонах морського водокористування на пляжах міста Одеси та на пляжах Одеської області (Овідіопольський, Лиманський, Білгород- Дністровський, Кілійський, Татарбунарський райони) було відібрано на санітарно-мікробіологічні показники 93 проби морської води, з них не відповідало нормативним вимогам - 29 проб (пляжі Одеси, рекреаційна зона смт Затока)", - йдеться в повідомленні

Одеса з 22 червня посилює карантин.

Крім того, з 22 червня одеські пляжі будуть посилено перевіряти дотримання протиепідемічних вимог.