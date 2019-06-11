В Одессе и области советуют не купаться в море из-за аномального явления

Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует жителям Одесской области и ее гостям, прибывшим в приморские районы, воздержаться от купания в морской воде.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Из-за аномального явления, которое наблюдается на пляжах Одессы и области, а именно - интенсивного развития водорослей, что может привести к наличию в морской воде опасных веществ и микробиологических организмов, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области предостерегает население, особенно детей, от купания в такой воде , - отметили в облуправлении Госпродпотребслужбы.

Специалисты также призывают население "не употреблять выловленную у побережья морскую рыбу, мидии, креветки и другие морепродукты".

Как сообщалось, морские биологи считают, что в прибрежной зоне Черного моря наблюдается чрезмерное развитие цианобактерий, в частности нодулярии Nodularia spumigena. Эта водоросль содержит в себе токсин нодулярин, который может вызвать аллергию у людей.

Поэтому 10 июня специалисты Минприроды также предупредили население не купаться в море в ближайшие дни и не есть свежую рыбу и морепродукты. Читайте также: В Одессе - "цветет" море, советуют пока не купаться

"Причиной бурного цветения водоросли в этом году называют жаркую погоду, которая установилась в конце мая - начале июня, а также обильные дожди, прошедшие в это же время в регионе. Поэтому сброс в море воды из рек значительно усилился, что привело к падению солености и попаданию в море большого количества органики. В сочетании с практически безветренной погодой это создало идеальные условия для размножения нодулярии", - сообщили в Минприроды.