В Одессе из-за вспышки кори продлили школьные каникулы

В Одессе из-за вспышки кори на неделю продлили школьные каникулы. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Соответствующее решение сегодня, 9 января, принял оперативный штаб по кори, созданный при городском Департаменте здравоохранения. По мнению специалистов, это позволит уменьшить контакты между детьми в вероятный инкубационный период заболеваемости корью и позволит сделать детям прививки.

"Речь идет о рекомендации школам всех форм собственности. Пропущенную неделю будет компенсировано за счет уплотнения учебного материала, отрабатывать ее не придется", - отметила директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич.

Буйневич добавила, что в Одессе продолжает действовать решение комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при горсовете о том, что без прививки от кори дети не будут допущены к учебно- воспитательного процессу.

Каникулы должны были закончиться 10 января.

Как сообщила главный врач одесской городской инфекционной больницы Светлана Лаврюкова, по состоянию на утро 9 января на стационарном лечении в медицинском учреждении находятся 112 больных корью.

Пятеро одесситов (трое детей и двое взрослых) умерли от осложнений кори.

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