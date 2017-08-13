В Одессе одновременно проходят акции в поддержку ЛГБТ и традиционных ценностей

13 августа 2017, 13:10
 Общество Источник: ТСН.ua

В Одессе на Приморском бульваре проходит акция за права ЛГБТ.

Об этом сообщает "Радио Свобода" в Twitter.

Сейчас правоохранители взяли участников ЛГБТ-марша в плотное кольцо ради безопасности.

Участники ЛГБТ-акции выкрикивали лозунги в поддержку прав сообщества и держали в руках плакаты.

Одновременно с маршем ЛГБТ проходила акция "за традиционные ценности".

По состоянию на 11:30 прайд завершился, активисты не дошли до горсовета, их вывозят автобусами.

 

Напомним, 18 июня, в столице состоялся ежегодное шествие представителей ЛГБТ-сообщества и всех, кто их поддерживает, под названием "Марш равенства". На марш начали собираться в 9 утра, а начало хода был запланирован на 10 утра.

В свою очередь, возле главного корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по ул. Владимирская прошел митинг противников "Марша равенства".

Источник: ТСН.ua
 
 
 