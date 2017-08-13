В Одессе одновременно проходят акции в поддержку ЛГБТ и традиционных ценностей

В Одессе на Приморском бульваре проходит акция за права ЛГБТ.

Об этом сообщает "Радио Свобода" в Twitter.

Сейчас правоохранители взяли участников ЛГБТ-марша в плотное кольцо ради безопасности.

Участники акции за права #ЛГБТ в Одессе - в плотном кольце силовиков ради безопасности



фото - @mishajedi pic.twitter.com/O3c0msQ444 — Радио Свобода (@radiosvoboda) 13 августа 2017 г.

Участники ЛГБТ-акции выкрикивали лозунги в поддержку прав сообщества и держали в руках плакаты.

Лгбт стоят возле Дюка. Дальше не идут pic.twitter.com/uVyIl8TTk4 — Michael Shtekel (@mishajedi) 13 августа 2017 г.

Одновременно с маршем ЛГБТ проходила акция "за традиционные ценности".

По состоянию на 11:30 прайд завершился, активисты не дошли до горсовета, их вывозят автобусами.

Напомним, 18 июня, в столице состоялся ежегодное шествие представителей ЛГБТ-сообщества и всех, кто их поддерживает, под названием "Марш равенства". На марш начали собираться в 9 утра, а начало хода был запланирован на 10 утра.

В свою очередь, возле главного корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по ул. Владимирская прошел митинг противников "Марша равенства".