Житель Одессы скупал оружие, реставрировал его и продавал

Фото: Служба безопасности Украины В Одессе Служба безопасности Украины заблокировала незаконную продажу оружия из АТО

Фото: Служба безопасности Украины В Одессе Служба безопасности Украины заблокировала незаконную продажу оружия из АТО

Фото: Служба безопасности Украины В Одессе Служба безопасности Украины заблокировала незаконную продажу оружия из АТО

Фото: Служба безопасности Украины В Одессе Служба безопасности Украины заблокировала незаконную продажу оружия из АТО

В Одессе СБУ блокировала сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов, которые поступали из района проведения АТО. Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

Житель Одессы скупал оружие, незаконно вывезенное из района проведения АТО, занимался его реставрацией и переделывал травматическое и сигнальную на боевое с целью продажи.

"Клиентов" он подыскивал в интернете на тематических форумах. Среди "заказчиков" были, в частности, представители криминальных кругов региона. Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов незаконной реализации оружия.

Злоумышленника задержали согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Во время обысков по месту жительства и работы дельца сотрудники СБ Украины изъяли 7 пистолетов и револьверов, 3 гранаты Ф-1, тротиловую и дымовую шашки, 7 взрыв-пакета, сигнальную мину, 7 единиц холодного оружия и около 1000 патронов различного калибра.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к противоправным действиям.

Как сообщалось, СБУ разоблачила схему подделки паспортов для выезда в Евросоюз, которые заказывали боевики.