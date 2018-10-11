В Одессе задержали гражданина РФ, ограбившего ювелирный магазин в Киеве

В Одессе был задержан гражданин страны-агрессора - Российской Федерации, который был причастен к разбойному нападение в Киеве. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

В свою очередь глава киевской полиции Андрей Крищенко уточнил, что задержал преступника уголовный розыск полиции Киева. Чиновник уточнил, что россиянина доставили в Киев, объявили подозрение и он находится под стражей.

"Оперативники и следователи работают над установлением других участников этого преступления. Проведено 20 обысков, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия", - добавил Крищенко.

Уголовные производства расследуются по п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство), так как во время ограбления преступники смертельно ранили охранника ювелирного магазина, и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Преступникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, вечером 12 августа в Шевченковском районе грабители напали на ювелирный магазин и убили охранника. Сумма ущерба составляет около 5-ти миллионов гривен. Впоследствии автомобиль, который использовали злоумышленники, нашли сожженным на территории гаражного кооператива в Соломенском районе города. В салоне сгоревшей машины нашли оружие, которое использовали преступники.