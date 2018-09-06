В Одесской больнице родственники умершего пациента избили врачей

В четверг, 6 сентября, в одном из отделений ГКБ No1 скончался 46-летний пациент. После этого возмущенные родственники умершего ворвались в помещение больницы и избили четырех врачей.

Полиция проверяет обстоятельства инцидента.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, предварительно установлено, что несколько дней назад в указанную больницу из другого медучреждения был доставлен 46-летний мужчина. Последних два дня жизнеобеспечение пациента поддерживалось с помощью аппарата искусственного легкого. Сегодня больной скончался в реанимации.

Со слов врачей известно, что после полученного сообщения о смерти мужчины, его возмущенные родственники ворвались в помещение медучреждения, где избили четырех врачей.

В настоящее время трое лиц, которые нанесли телесные повреждения медикам, доставлены в отделение полиции. Следственно-оперативная группа полиции работает на месте.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос относительно предоставления правовой квалификации инцидента в больнице. Кроме того, решается вопрос относительно внесения в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту смерти мужа за ч. 1 ст. 115 (с пометкой естественная смерть) Уголовного кодекса Украины.

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