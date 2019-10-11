В Одесской области задержали мужчину и женщину, вербовавших людей для трудового рабства

В Одесской области правоохранители задержали двоих участников преступной группы, вербовавших людей для незаконной трудовой эксплуатации.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, вчера, 10 октября, по подозрению в торговле людьми полицейские задержали двух человек - 42-летнего мужчину и 41-летнюю женщину, которые занимались поиском людей для дальнейшей трудовой эксплуатации.

Установлено, что с 2018 года участники группы завербовали около 30 человек - жителей городов Никополь, Покров и Марганец Днепропетровской области.

В частности, для вербовки участники группы выбирали людей, которые находились в трудном материальном положении, обещали им высокую зарплату, социальный пакет и комфортные условия труда в Одесской области.

"При этом заставляли тяжело работать на сельскохозяйственных угодьях по 12- 13 часов. За любую ошибку жестоко наказывали - били или лишали пищи. Пострадавшие проживали в бараках на территории бывшей женской колонии- поселения в Овидиопольском районе Одесской области за высоким забором", - рассказали в главке.

Комплекс зданий, в котором содержались люди, находился под круглосуточной охраной, для которой злоумышленники также использовали собак.

Вышеназванные подозреваемые следили за содержанием завербованных "рабов" и контролировали их работу.

В настоящее время полиция завершает документирование преступной деятельности других членов группы. Решается вопрос о задержании всех причастных к преступлению лиц.

Как отмечается, расследование масштабного привлечения людей к трудовому рабству велось сотрудниками управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Одесской и Днепропетровской областей под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области, а также при содействии Министерства социальной политики.