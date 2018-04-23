В Одесском аэропорту задержали наркокурьера-иностранца с 4кг кокаина

Сотрудники СБУ совместно с таможенниками под процессуальным руководством прокуратуры изъяли в Одесском международном аэропорту 4 килограмма кокаина у иностранного наркокурьера.

"Правоохранители получили информацию от партнеров из стран ЕС о существовании контрабандного наркоканала. При осмотре багажа пассажира самолета, который прибыл в Украину из одной из стран Ближнего Востока, сотрудники спецслужбы изъяли два пакета с порошком белого цвета, скрытых в личных вещах. Экспресс-исследование порошка дало положительную реакцию на кокаин, стоимость наркотика по ценам "черного рынка" составляет $400 тыс.", - сообщает пресс-центр СБ Украины в понедельник.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.305 Уголовного кодекса Украины. Следователи Службы безопасности Украины сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления. Решением Приморского райсуда Одессы задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 5млн грн.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.