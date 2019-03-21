В Одесском порту в контейнере с бананами нашли кокаин - на $51 млн

Правоохранители обнаружили 257 кг кокаина на 51 млн долларов в контейнере в порту в Одесской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины.

"Сотрудники управления СБУ в Одесской области совместно с прокуратурой, Национальной полицией, Государственной пограничной службой и Одесской таможней Государственной фискальной службы разоблачили и ликвидировали морской канал контрабанды из страны Южной Америки крупной партии кокаина", - сказано в нем.

При осуществлении проверочных мероприятий в отношении грузов, которые транспортируются из регионов мира, которые являются традиционными производителями наркотиков, правоохранители блокировали попытку переправки крупной партии кокаина в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину.

Во время проведения углубленного досмотра груза в контейнере с фруктами были обнаружены пакеты с порошком белого цвета. Проведенный экспресс-анализ показал, что расфасованный порошок является кокаином. Общий вес обнаруженного наркотика составляет 257 килограммов, ориентировочной стоимостью на теневом рынке более 51 млн долларов.

По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.

Продолжаются следственные действия. Устанавливаются лица, причастные к функционированию контрабандного канала транспортировки кокаина.

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