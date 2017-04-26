В Одессу "вернули" улицы "25-й Чапаевской дивизии, Терешковой, Маршала Жукова

Одесский городской совет в ходе сессии в среду утвердил названия 1531 топонима (улиц, переулков, проспектов и т.п.) на русском и украинском языках, вернув названия части улиц, которые переименовал тогдашний глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили.

Как сообщает агентство "Интерфакс-Украина", на рассмотрение депутатов данный вопрос внес один из ближайших соратников мэра Одессы Геннадия Труханова (на фото), глава промэрской фракции Олег Брындак. После обсуждения вопроса, решение поддержали 46 депутатов.

Кроме того, в рамках данного решения депутаты имплементировали решение историко-топонимической комиссии горсовета об изменении названий части улиц, которые своим решением переименовал экс-глава Одесской обладминистрации М.Саакашвили в мае 2016 года. В частности в Одессу "вернули" улицы "25-й Чапаевской дивизии, улица и переулок Бабушкина, улицы Гайдара, Белинского, Бадаева, Терешковой, проспект Маршала Жукова и т.д.

Вместе с тем, ул.Карла Либкнехта стала ул. Небесной сотни, а переулок К.Либкнехта - переулком Героев Крут, девять Чапаевских переулков - Староказачьими переулками и т.д.

Как сообщалось, в соответствии с законом о декоммунизации экс-глава Одесской ОГА М.Саакашвили своим распоряжением присвоил новые названия приблизительно тремстам улицам, проспектами и переулкам Одессы и населенных пунктов Одесской области.

Тогда в Одессе "исчезли" улицы Героев Сталинграда, проспект Маршала Жукова, ул.Чапаева, десять Чапаевских переулков и десятки других. Вместо них появились улицы Героев Крут, Ивана и Юрия Липы, Семена Палия, проспект Небесной сотни, ул.Ивана Мазепы, ул.Романа Шухевича и другие.

Аргумент

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