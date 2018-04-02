В оккупированном Коктебеле экологическая катастрофа - пляж бухты затопило нечистотами. (фото)

В оккупированном Коктебеле произошла экологическая катастрофа - пляж Коктебельской бухты затопило нечистотами.

Об этом сообщил блогер Александр Горный, который опубликовал соответствующие фото, сделанные 1 апреля, в блоге на "Эхо Москвы".

"В Коктебеле произошла настоящая экологическая катастрофа... Когда мы с коктебельцами смотрели на это грязное, вонючее болото, стекающее в море, то они не могли такого припомнить и это фактически самый центр Коктебельской бухты, куда через пару месяцев приедут десятки тысяч туристов", - написал он.

По его мнению, местные пляжи надо закрывать и на всё лето.

"Эта катастрофа в Коктебеле случилось не вчера, мне несколько дней назад прислали аналогичные фото и попросили разобраться. С такой экологией курортный сезон просто под угрозой", - добавил он.

Горный подчеркнул, что местная "администрация" - "ноль без нуля".

"Недавно назначенная девочка (Валентина Прохоренко - ред.) и есть тот самый ноль. Все прекрасно знают почему, как и за что она была согласована, а тут надо пахать и топать ногами с утра до ночи, а не возить себя красивую", - пояснил он.

Блогер отметил, что в Крыму "полный караул" и "беспредел" на местах.

"Феодосия и Коктебель, который административно подчиняется феодосийской администрации, самые несчастные населённые пункты на карте Крыма. Это зона сплошного беспредела, безвластия и упадка... Место стало хуже помойки... а летом здесь воняет канализацией и шаурмой", - заявил он.