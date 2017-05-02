В оккупированном Крыму курортный сезон начался с пустых пляжей (фото)

В Интернете появились снимки с изображением пляжей оккупированного Россией Крыма, на которых совсем нет людей. Соответствующие фото опубликовал журналист Андрей Клименко в Facebook.

Фотографии с полностью пустыми пляжами Судака, Севастополя, Алушты, Керчи и Евпатории были сделаны 1 мая.

Также Клименко подчеркнул, что на пляжах Евпатории чиновники отключили веб- камеры.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Лавров сравнил Крым с пингвиньим раем, а также назвал аннексию Россией Крымского полуострова свободным волеизъявлением его жителей. Кроме этого, Лавров вспомнил ситуацию вокруг Фолклендских островов, за которые и сейчас борются власти Аргентины и Великобритании, заявив, что когда-то на все призывы об оспаривании территории Лондон отвечал одним - "никто не вправе оспаривать право Фолклендских островов на самоопределение".