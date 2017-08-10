В оккупированном Крыму проходят очередные обыски у крымских татар

В оккупированном Крыму в селе Новокленово Белогорского района проходят очередные обыски у крымских татар. Об этом в Facebook сообщил крымский адвокат Эмиль Кубердинов.

"В доме у мусульман Крыма очередной обыск! Белогорск, село Новокленово, улица Чехова, 26. В доме как минимум четверо детей", - сообщил Кубердинов.

В то же время глава Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедля сообщил, что в Новокленово вооруженные силовики блокируют улицу.

"Какая это еще спецоперация сообщу позже", - добавил он.

В с. Новокленовка Белогорского района воруженные силовики блокируют улицу. Какая это еще спецоперация сообщу позже. Опубліковано Zair Smedlya 9 серпня 2017 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму российские силовики обыскали дом крымского татарина. Обыск проходил в доме жителя крымского поселка Кировское Умеруа Емирамзаева. Активисты сообщили, что силовики разошлись после того, как Емирамзаеву стало плохо. При этом на сайтах подконтрольных Кремлю силовых ведомств Крыма о причинах обыска не сообщалось.