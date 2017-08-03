В оккупированном Крыму возник дефицит бензина - СМИ

Ряд АЗС в оккупированном Крыму прекратили продажу бензина и дизтоплива из-за возникшего на полуострове дефицита ресурса.

Об этом сообщает OilNews со ссылкой на источник в топливной компании, которая работает на местном рынке.

"Дефицит топлива обострился в связи со штормом на восточном побережье Черного моря. Топливо на полуостров поступает исключительно паромной переправой через Керченский пролив. По прогнозам, шторм продержится до понедельника (7 августа)", - говорится в сообщении.

По данным "Консалтинговой группы "А-95", до аннексии АР Крым Россией наличные продажи бензина в регионе составляли 229 тыс. тонн, ДТ - 238 тыс. тонн (2013 г.).